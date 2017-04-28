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Moody's'den Türkiye ve Rusya kredi notu açıklaması

Moody's; Türkiye ve Rusya kredi notunun kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıttığını belirtti.

28.04.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Önümüzdeki dört yılda Türkiye için ortalama yüzde 3 büyüme oranı beklediğini belirten Moody's, ülkenin pozitif nüfus dinamiklerinin bunu destekleyeceğini belirtti.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Moody's aynı zamanda her iki ülkenin borç oranının önümüzdeki iki yıl kademeli olarak artacağını düşündüğünü belirtti.

ORTAK BÜYÜME ZORLUKLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Raporda ayrıca iki ülkenin de emtia döngüsüne karşı farklı hassasiyetleri olmalarına rağmen ortak büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.

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