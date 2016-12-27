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Türkiye ve Rusya Suriye konusunda anlaştı

Astana'da Esad rejimi ve muhaliflerle ilgili Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmeler konusunda mutabakata varıldı

27.12.2016 - 17:22
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Suriye konusunda görüştükleri belirtildi.

ASTANA GÖRÜŞMELERİNE HAZIRLANILMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için çaba gösterilmesi ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre iki bakan, Suriye'de ateşkes anlaşmasına hızlıca varılması konusunun önemine vurgu yaptı.

LAVROV: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Lavrov; Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye ve İran'la çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken, Halep'ten tahliyeler konusunda da bu üçlünün birlikte hareket edeceğini duyurdu.

İRAN DIŞİŞLERİ İLE GÖRÜŞME

Açıklamaya göre, bakanlar, Suriye'de askeri eylemlerin sona erdirilmesinin pratik parametreleri üzerinde bir an önce anlaşmanın, ılımlı muhaliflerin terörist gruplardan ayrılmasının ve Kazakistan liderliğinin daveti üzerine Astana'da düzenlenecek barış görüşmelerinin hazırlıklarının tamamlanmasının önemini görüştüler. Dün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de çözüme ilişkin Astana'da yapılacak toplantı teklifiyle ilgili "Türkiye, Rusya ve İran garantör ülke olacaklar ancak rejim ve muhalefet müzakereleri yapacak" açıklamalarında bulunmuştu. Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinden saatler sonra bu kez Ankara-Tahran hattında hareketlilik vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le görüştü. Görüşmelerde Astana süreci ele alındı.

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