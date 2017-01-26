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Türkiye ve Rusya'dan El Bab'a ortak operasyon

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin El Bab kentindeki IŞİD hedeflerine yönelik ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

26.01.2017 - 21:31
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Türkiye ve Rusya'dan El Bab'a ortak operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Su-24M bombardıman uçakları ile Su-35S jetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı F-16 ve F-4’lerle ortak operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi.

3 MERKEZ HEDEF ALINDI

Ortak operasyonun sonucunda 3 DEAŞ komuta merkezininin imha edildiğini kaydeden bakanlık, aynı zamanda militanların da hedef alındığını ve öldürüldüğünü aktardı.

TOPLAM 58 HEDEF İMHA EDİLDİ

Ortak operasyon sırasında Lazkiye’deki Hmeymim hava üssünde bulunan  Rus yetkililer ile Türk Hava Kuvvetleri komuta merkezinin DEAŞ hedeflerinin koordinatları konusunda işbirliği yaptığı belirtilirken, toplamda aralarında silah depoları ile yakıt malzemelerinin de bulunduğu 58 hedefin imha edildiği belirtildi.

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