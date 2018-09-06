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Türkiye ve Ukrayna Karadeniz'de ortak devriye gezecek

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in, Karadeniz'de ortak devriyeyle ilgili anlaşmaya vardığı belirtildi.

AA | 06.09.2018 - 23:29..
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avakov, "Türkiye Sahil Güvenlik Komutanıyla birlikte, sınır muhafızlarımızla ortak eylemler, gözlem mekanizmaları, acil tepki ve ortak gruplar ile ilgili ciddi istişareler ve çalışmalar yapıyoruz. Bu, Karadeniz'deki varlığımızı önemli ölçüde güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Halihazırda Türkiye Sahil Güvenlik ve Ukrayna muhafızlarının ortak eylem formatıyla ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Avakov, "Alan gözlemleme ve herhangi bir durumla ilgili ortak karar alma mekanizmalarını görüşüyoruz" dedi.

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