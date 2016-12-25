Başbakanlık Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut'un dün akşam Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan" class="eshtag">Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut'un mutlu günü VİDEO

Davetli listesinde oldukça dikkat çeken isimler vardı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de davetliler arasındaydı.

Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler ve eşi Şebnem Kalemciler çifti de genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM ŞAHİTLİKLERİNİ YAPTI

Törende oldukça heyecanlı olduğu görünen çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken genç çiftin şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem genç çifte mutluluklar diledi hem de kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Kartal Anadolu İmamhatip Lisesi mezunu olan Arda Ermut'un okul arkadaşları da genç çiftin bu mutlu gününe şahitlik etti.

Ensonhaber olarak Yasemin-Arda Ermut çiftine mutluluklar diliyoruz.