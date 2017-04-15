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Türkiye, yazlık almak için en uygun ikinci ülke oldu

Bir İngiliz danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye yazlık almak için en uygun ikinci ülke olarak belirlendi.

15.04.2017 - 16:25
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Türkiye, yazlık almak için en uygun ikinci ülke oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecine (Brexit) girmesiyle sterlinin zayıflamasına rağmen, Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybının yüksekliği İngilizler için Türkiye'yi tatil cenneti haline getirdi.

Türkiye, yazlık almak için en uygun ikinci ülke oldu

İngilizlere döviz konularında danışmanlık yapan Fairfx şirketinin hazırladığı endekste Türkiye, Bulgaristan'ın ardından yazlık almak için en uygun ikinci ülke olarak gösterildi.

TÜRKİYE'DE 481 BİN LİRA

Bulgaristan'da ortalama yazlık fiyatının 91 bin sterlin, Türkiye'de 104 bin sterlin (481 bin TL), Yunanistan'da 119 bin sterlin olduğu belirtilirken, İngiltere'nin komşusu İrlanda'da ise fiyatın 125 bin sterline çıktığı kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, İngilizlerin emeklilik dönemini geçirmek veya yazlık almak için en çok rağbet ettiği ülkelerden Portekiz'de bir yazlığın 218 bin sterline, İspanya'da 235 bin sterline, Fransa'da ise 464 bin sterline mal olduğu belirtildi.

Fairfx CEO'su Ian Strafford-Taylor, yazlık alınırken sadece fiyatın önemli olmadığını, söz konusu ülkede günlük ihtiyaçların nasıl temin edileceğini ve ulaşım vasıtalarını da incelemek gerektiğini belirterek, “Hem siyasi hem de ekonomik durumu göz önünde bulundurmak bu emlağın iyi bir uzun vadeli yatırım olup olmadığına karar vermekte yardımcı olacaktır.” dedi.

Türkiye, yazlık almak için en uygun ikinci ülke oldu

MARMARİS YÜZDE 4 UCUZLADI

İngiliz turistlere döviz satan Post Office Travel Money tarafından yapılan bir araştırmada, TL'de yıllık yüzde 15'e varan değer kaybına dikkat çekildi. Brexit nedeniyle sterlinin Euro karşısında geçen yıla göre yüzde 6 değer kaybettiği belirtilen araştırmada, 18 turistik sahil bölgesindeki fiyatlar karşılaştırıldı.

Öğle ve akşam yemekleri, kahve, su, şarap fiyatları esas alınarak hazırlanan sıralamada Marmaris günlük 68 sterlinlik harcamayla Bulgaristan'ın Sunny Beach, Portekiz'in Algarve sahillerinden sonra en ucuz yer seçildi.

TURİZM HARCAMALARININ 5'TE BİRİ ÇİNLİLERDEN

Sadece Çinli turistlerin geçen yılki harcamaları, bir önceki yıldan 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aştı.

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