taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Türkiye yeniden IMO Konsey Üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı.

İHA | 02.12.2017 - 03:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerinin, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 30. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde 1 Aralık 2017 tarihinde yapıldığı, söz konusu seçimlerde yeniden aday olan Türkiye’nin bir kez daha Konsey üyeliğine seçildiği bildirildi.

Türkiye yeniden IMO Konsey Üyeliğine seçildi

TÜRKİYE 99'DAN İTİBAREN SEÇİLİYOR

Türkiye’nin 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan tüm Konsey seçimlerinde üyeliğe seçildiğinin aktarıldığı açıklamada, “1 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, BM’nin deniz emniyeti - güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO’nun yürütme organı olan Konsey’deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir” denildi.

İlginizi Çekebilir
Suriyeli sosyal medya teröristi tutuklandı
Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı için alınan Suriye uyruklı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İznik'e yeni emniyet müdürü atandı
Nilüfer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Tekin, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Uşak'ta iki FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasın kapsamında, Uşak'ta 2 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'da canlı bomba paniği
Erzurum Palandöken'de canlı bomba şüphelisi şahsın üzerindeki düzeneğin karton olduğu tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray yakınlarında çatışma

Beyaz Saray yakınlarında çatışma

35
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

29
Suriyeli sosyal medya teröristi tutuklandı

Suriyeli sosyal medya teröristi tutuklandı

22
Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

3
Trump: Tillerson bırakmayacak

Trump: Tillerson bırakmayacak

4
Bursa'da kaza: 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Bursa'da kaza: 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı

9
Profesör Uğur Demiray evinde ölü bulundu

Profesör Uğur Demiray evinde ölü bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM