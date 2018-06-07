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Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu

FETÖ'cüleri geri vermeyen Yunanistan'a karşı ilk adım atıldı. Türkiye, Yunanistan ile yaptığı geri kabul anlaşmasını durdurdu.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 15:56..
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Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu

Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu

FETÖ'cüleri geri vermeyen Yunanistan'a karşı ilk adım atıldı. Türkiye, Yunanistan ile yaptığı geri kabul anlaşmasını durdurdu.

FETÖ HAMLESİNE KARŞI ADIM

Yunanistan'ın son günlerde attığı FETÖyü savunan ve Ankara ile ilişkilerin gerilmesine neden olan hamleler üst üste birikince türkiye de misilleme olarak geri kabul anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

KAPILAR AÇILMAYA YAKIN

Avrupa'ya yönelik giden yasa dışı mülteci akınının önündeki tampon olan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa'nın elini büyük oranda rahatlatan ve mültecilerin yasa dışı yollarla başka ülkelere gidişinin önündeki engel olmuştu.

Türkiye'ye Yunanistan üzerinden müzakerelerde kolaylık, vize serbestisi ve nakdi yardım öneren AB, vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemiş, getirmemekle birlikte Türkiye'nin iç meselelerine de müdahil olmaya çalışmıştı. Gelinen bu noktada Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşmasını askıya alması, yeni bir mülteci akınının işareti olabilir. Zira anlaşmanın askıya alınmasıyla mültecilerin yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmesinin önünde hiçbir engel kalmamış olacak.

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