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Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı.

AA | 13.01.2018 - 02:45..
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Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Yunanistan'ın "Libya'ya patlayıcı madde taşınıyor" dediği gemi için Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurguladı.

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

YUNANİSTAN'DAN 'LİBAYA İÇİN PATLAYICI' İDDİASI

Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

EVRAKLAR İNCELENDİ ETİYOPYA ÇIKTI

Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE İNCELEME BAŞLATTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçiliğimiz, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halindedir. Olay hakkında derlenen ve derlenecek bilgiler, Libya devleti ve BM'ye iletilmektedir. Türkiye, Libya'ya uygulanmakta olan silah ambargosuna titizlikle riayet etmekte, bu konuda BM ile yakın işbirliği yapmaktadır. Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin sosyal medyada gerçek dışı ve sorumsuz açıklamalar yapması yadırganmakta ve kınanmaktadır."

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