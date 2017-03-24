Türkiye'de 1 ayda 101 bin konut satıldı

Konut satışlarında, İstanbul 17 783 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 274 konut satışı ve %11,1 pay ile Ankara, 6 290 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 ŞUBAT AYINDA 38.676 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında artış göstererek 38 676 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %38,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 247 konut satışı ve %18,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %58,3 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 62.792 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 oranında azalarak 62 792 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 536 konut satışı ve %16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %59,2 oldu. Ankara 6 331 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 696 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

YABANCILARA 2017 YILI ŞUBAT AYINDA 1.306 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 azalarak 1 306 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2017’de ilk sırayı 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 279 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Bursa, 62 konut satışı ile Yalova, 59 konut satışı ile Ankara ve 44 konut satışı ile Trabzon izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 282 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 143 konut ile Suudi Arabistan, 114 konut ile Kuveyt, 81 konut ile Afganistan ve 77 konut ile Rusya Federasyonu izledi.