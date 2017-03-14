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Türkiye'de 100 bin kişiye 179 doktor düşüyor

Türk Sağlık-Sen tarafından, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 179 bildirildi.

14.03.2017 - 13:02
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Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ocak ayı verilerine dayanılarak araştırma yapıldığı belirtildi.

YÜZDE 20,3'Ü İSTANBUL'DA GÖREV YAPIYOR

Türkiye'de 141 bin 259 hekimin görev yaptığı ifade edilen açıklamada, bu hekimlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan 28 bin 384'ünün özelde çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Türkiye'de hekimlerin yüzde 20,3'ü İstanbul'da görev yapıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hekimlerin yüzde 39'u çalışıyor." bilgisine yer verildi.

100 BİN KİŞİYE 179 DOKTOR DÜŞÜYOR

Türkiye'de bir hekime düşen kişi sayısının 557 olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 179, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ise bu rakam 339 Türkiye'nin 100 bin kişiye düşen hekim sayısında OECD'yi yakalamak için 135 bin hekime ihtiyacı var. Yıllara göre, Türkiye'de ortalama hekim artışı 4 bin civarında olduğu düşünülürse, OECD ortalaması hiç yükselmese, Türkiye ancak bu artış düzeyiyle 33 yıl sonra ortalamayı yakalayabilecek.

Hekimlerin iş yükleriyle ilgili değerlendirmenin yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye'de 2015'te 468 milyon 442 bin 354 muayene yapıldı. Bir hekim bir yılda ortalama 3 bin 316 muayene gerçekleştirdi."

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