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Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi var

Türkiye’de 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi eğitim görüyor.

İHA | 02.06.2018 - 10:12..
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Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi var

Türkiye’de üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayılarına yönelik yapılan istatistikleri incelendi. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

En çok yabancı uyruklu öğrencinin 35 bin 735 kişiyle İstanbul’da yaşadığı saptandı. İstanbul’u 10 bin 936 yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla Ankara takip ederken, 6 bin 675 kişiyle de Eskişehir üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi var

HAKKARİ'NİN YABANCI ÖĞRENCİSİ YOK

Türkiye’nin 81 ilinde üniversite okuyan binlerce öğrenci bulunmasına karşın, Hakkâri’de hiç yabancı uyruklu öğrenci olmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, Tunceli ve Şırnak’ta da sadece 1 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

Yabancı uyruklu öğrenci sayısının az olduğu diğer iller ise Muş, Gümüşhane, Ordu ve Bitlis olarak saptandı.

İL İL YABANCI ÖĞRENCİ HARİTASI

Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi varFotoğrafın büyük halini görmek için tıklayınız.

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