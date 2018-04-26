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Türkiye'de 165 bin kişi dolaşım sistemi nedeniyle öldü

Türkiye'de 2017 yılında en çok ölümler dolaşım sistemi kaynaklı oldu.

AA | 26.04.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl dolaşım sistemi kaynaklı 165 bin 323 ölüm gerçekleşti.

Türkiye'de 165 bin kişi dolaşım sistemi nedeniyle öldü

YÜZDE 39,7 İLE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖNDE

Ölüm nedenleri incelediğinde en fazla yüzde 39.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19.6 ile iyi ve kötü huylu tümörler dikkat çekti. Bunları sırasıyla yüzde 12 ile solunum sistemi, yüzde 4.9 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 4.8 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve yüzde 4.5 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39.7'si iskemik kalp hastalığı, yüzde 22.9'u ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı. Dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 55 bin 284 kişiyle 75 - 84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 22 bin 982 kişiyle 65 - 74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Türkiye'de 165 bin kişi dolaşım sistemi nedeniyle öldü

EN FAZLA ÖLÜME YOL AÇAN TÜMÖRLER

Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017'de 79 bin 889 kişi olarak tespit edildi. Bu ölümlerin yüzde 31'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Bunu yüzde 8.4 ile mide, yüzde 8 ile lenfoid ve hematopoetik, yüzde 7.6 ile kolon ve yüzde 6.2 ile pankreasın kötü huylu tümörleri izledi.

Türkiye'de 165 bin kişi dolaşım sistemi nedeniyle öldü

DOLAŞIM SİSTEMİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde ise, bu dönemde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla yüzde 49.6 ile Denizli, yüzde 48.9 ile Aydın, yüzde 47.8 ile Balıkesir, yüzde 47.2 ile Çanakkale ve yüzde 46.8 ile Afyonkarahisar oldu.

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla yüzde 23.3 ile Kırklareli, Rize ve Kocaeli, yüzde 23.2 ile Tekirdağ ve yüzde 23 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.

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