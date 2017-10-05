Türkiye'de 186 milyar liralık konut kredisi kullanıldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 24 milyar 144 milyon lira artarak 2 trilyon 27 milyar 120 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 384 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Eylül ile biten haftada 2 milyar 129 milyon lira artarak 384 milyar 986 milyon liraya yükseldi.

186 MİLYAR LİRASI KONUT KREDİSİNE GİTTİ

Söz konusu kredilerin 186 milyar 940 milyon lirası konut, 6 milyar 673 milyon lirası taşıt ve 191 milyar 373 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.