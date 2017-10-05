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Türkiye'de 186 milyar liralık konut kredisi kullanıldı

Hazırlanan rapora göre, bankalardan konut için 186 milyar liralık konut kredisi çekildi.

05.10.2017 - 16:24
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Türkiye'de 186 milyar liralık konut kredisi kullanıldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 24 milyar 144 milyon lira artarak 2 trilyon 27 milyar 120 milyon liraya yükseldi.

Türkiye'de 186 milyar liralık konut kredisi kullanıldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ 384 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Eylül ile biten haftada 2 milyar 129 milyon lira artarak 384 milyar 986 milyon liraya yükseldi.

Türkiye'de 186 milyar liralık konut kredisi kullanıldı

186 MİLYAR LİRASI KONUT KREDİSİNE GİTTİ

Söz konusu kredilerin 186 milyar 940 milyon lirası konut, 6 milyar 673 milyon lirası taşıt ve 191 milyar 373 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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