Türkiye'de 2 ayda 265 bin araç üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-şubat dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl üretim ve ihracatta tarihi rekorlara imza atan Türk otomotiv sanayisi, ilk 2 aylık veriler ışığında 2018 yılında da başarılı ve istikrarlı performansını sürdürdü.

OTOMOBİL ÜRETİMİ AZALDI

Bu yılın ocak-şubat aylarında toplam üretim 265 bin 719 adetle önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil üretimi 179 bin 481 adetle geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

Aynı dönemde üretim ticari araç grubunda yüzde 14, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 46 arttı.

Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 274 bin 791 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde yüzde 21 artarak 9 bin 72 adet olan traktör üretimi, 2008-2018 yılları arası ocak-şubat dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaştı.

İHRACATTA AZALMA OLDU

2018 yılı ocak-şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 213 bin 937 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 azalışla 147 bin 364 adet, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 artışla 66 bin 573 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 19 artarak 5 milyar 180 milyon dolar, avro bazında ise yüzde 3 yükselerek 4 milyar 218 milyon avro oldu.