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Türkiye'de 2016'da yayımlanan kitap sayısı 51 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016'ya ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerini açıkladı.

19.04.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Eğitim

kitap

Kitap sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 54 bin 446 oldu.

WEB TABANLI KİTAPLAR AZALDI

Web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 57,8 azalırken, yayıncılar tarafından 2016'da 51 bin 113 kitap, 325 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 697 web tabanlı elektronik kitap, 30 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 281 diğer olmak üzere toplam 54 bin 446 materyal için ISBN alındı.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı geçen yıl 2015'e göre yüzde 3,8 azalarak 50 bin 72 oldu. 2016'daki yayımların yüzde 92'si özel sektör, yüzde 5,5'i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5'i sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA ARTIŞ AKADEMİK YAYINLARDA

Konularına göre incelendiğinde, 2016'da yayımlanan materyallerin yüzde 27'si eğitim, yüzde 20,5'i yetişkin kültür, yüzde 16,8'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 15,8'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 13,7'si akademik, yüzde 6,1'i ise inanç alanlarında yayımlandı.

Yayımlanan materyallerin yüzde 92,9'unun yayın dili Türkçe, yüzde 4,2'sinin İngilizce, yüzde 2,9'unun ise diğer diller oldu.

Akademik konulu yayınların sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 7 bin 481'e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları ise yüzde 4,9 artarak 8 bin 618'e ulaştı.

Satılan kitap bandrolü sayısı aynı dönemde yüzde 5,2 artarak 404 milyon 129 bin 293 olarak kayıtlara geçti.

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