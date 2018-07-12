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Türkiye'de 3 milyon 570 bin Suriyeli yaşıyor

Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı, Haziran 2018'de 3 milyon 570 bin 352'ye ulaştı.

DHA | 12.07.2018 - 16:49..
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Türkiye'de 3 milyon 570 bin Suriyeli yaşıyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısıyla ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü Haziran 2018 verilerini açıkladı.

ERKEKLER DAHA FAZLA

İçişleri  Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği verilerine göre, bu sayının 1 milyon 935 bin 499’unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853’ünü de kadınlar oluşturuyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 21 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 216 bin 890 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 353 bin 462 kişi ise kamp dışında il ve ilçelerde yaşıyor.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL’DA

Göç İdaresinin 21 Haziran 2018 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 563 bin 15 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 28 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 34 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il ise yüzde 96,26 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 515 kişi arttı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 58 kişi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli yaşıyor. Adana ilinde kayıtlı Suriyeli sayısı Mayıs ayına göre 9 bin 225 kişi artarak Mersin’i geçti. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin’i yüzde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.

52 BİNİ BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ

Bu arada Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında 52 bin 114 Suriyeli ülkelerine bayramlaşmak için gitti. Yetkililer, haziran ayının ikinci haftasına kadar 27 bin 250'sinin geri döndüğünü açıkladı. Dönüşlerin 31 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

7 YILDA 55 BİN SURİYELİ TÜRK VATANDAŞI OLDU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, 2011’den bu yana, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığı alan kişi sayısı 55 bin 583. Bunlardan 25 bini 0-18 yaş grubunda yer alıyor.

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