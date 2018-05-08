Türkiye'de 40 milyon kişi YHT ile tanıştı

Uluslararası Demiryolları Birliği'nin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde Ankara’da başladı.

"TÜRKİYE ASYA VE AVRUPA BAĞLANTISININ ÖNEMLİ TAŞI"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin, konumu itibarıyla Asya, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz havzasının da içinde bulunduğu bölgenin kesişme noktası olduğunu ifade ederek, "Bulunduğu coğrafya, sosyal, kültürel ve ekonomik dokusu, Türkiye’yi Avrupa ve Asya’nın doğal merkezi haline getiriyor. Tarihi ipek yolunun da kalbi konumundaki Türkiye, 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye erişebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney akslarının en önemli santral ülkesi durumundayız. Karayolu ve demiryolu koridorları, Asya-Avrupa bağlantısının en önemli ulaşım seçeneklerini oluşturmakta. Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolları ve demiryolları endüstrisi yapısı gereği, küresel karakter arz etmekte. Bu kongreyi, bu coğrafyanın ihtiyaçlarının tespitinde, yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinin teknik ve uygulamalarının sürdürülebilir paylaşımında bir platform olarak da görüyoruz. Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşılması kongrenin önemli çıktılarından biri olacak." şeklinde konuştu.

230 KİLOMETRELİK TREN HATTINDA İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yaklaşık 230 kilometrelik hızlı tren hattında ihale süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, İstanbul’daki banliyö hatlarının, metro standartlarına getirilmesi ve yüksek hızlı trenler için bir hat daha yapılması işlemini bu sene sonunda bitireceklerini bildirdi.

40 MİLYON KİŞİ TAŞINDI

Arslan, Asya ile Avrupa arasında artacak yük hareketine hizmet edecek İstanbul’da ikinci bir koridor olan Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havalimanı - Halkalı demiryolu yapımı proje hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Bakan Arslan, ayrıca Türkiye’de, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kişiyi yüksek hızlı trenle taşıdıklarını dile getirdi.

"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINI BAĞLIYORUZ"

Türkiye’de bin 213 kilometre işletmede olan yüksek hızlı tren hattının olduğunu kaydeden Arslan, "3 bin 798 kilometre demiryolunun inşası, 11 bin 582 kilometrelik demiryolu hattında da yapım, ihale ve proje hazırlama çalışmaları sürüyor. Ülkenin dört bir yanını hızlı tren ağlarıyla örüyoruz ve ülkenin iki yakasını demiryolu ağlarıyla bağlıyoruz. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve hızlı tren hatlarıyla kıtalararası köprü konumumuz da pekişecek. Türkiye’de uluslararası koridorlar potansiyeli ortaya çıkarılırken tüm projeleri bir potada kullanabilmeyi sağlayacağız. Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilecek lojistik köyleri de hayata geçirdik, bu anlamda planlanan 21 lojistik merkezden 8’i işletmeye açıldı, 5’inde inşaat çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.