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Türkiye'de 6 milyon riskli bina var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin Güngör, Türkiye'de 6 milyonun üstünde riskli bina olduğunu açıkladı.

14.02.2017 - 09:19
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  2. Emlak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin Güngör, "Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 6 milyon riskli bina var

Güngör, yapılan çalışmalar mevcut binalarda yapılacak enerji verimliliği uygulamalarıyla yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir tasarruf sağlanabileceğini göstermekte olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE 6 MİLYONUN ÜSTÜNDE RİSKLİ BİNA VAR"

Güngör, 2011 yılı başından itibaren yeni binalarda en az C sınıfı EKB'ye sahip olacak şekilde projelendirmeleri ve bu belgeyi almanın zorunlu hale getirildiğini anımsatarak, "2011'den günümüze kadar 500 bin binanın C sınıfı EKB'ye sahip olması sağlanmıştır. Mevcut binalarımızın da EKB almaları çalışmaları yürütülmektedir. Bir zorluk da Türkiye'de 6 milyonun üstünde riskli bina olduğunu düşünüyoruz. Enerji verimliliğini sağlamak için binanın her açıdan verimli olması gerekiyor. EKB uygulamasıyla binalarda enerji kullanımı ve karbondioksit salınımı sınırlandırılmıştır." diye konuştu.

Türkiye'de 6 milyon riskli bina var

HER YIL 100 BİNDEN FAZLA YAPI EKLENİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu da Türkiye'de bina stokuna her yıl 100 binden fazla yapı eklendiğini belirterek, son 10 yılda ruhsat verilen konut sayısının da 500 bin civarında olduğunu söyledi.

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