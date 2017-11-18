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Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

BKM'nin açıkladığı verilere göre, bir önceki yıla göre kredi kartı sayısında yüzde 6, banka kartında ise yüzde 12'lik artış yaşandı.

18.11.2017 - 13:18
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan 2017 yılının Ekim ayı verilerine göre Türkiye’de 61.5 milyon adet kredi kartı, 128 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde altı artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görüldü.

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

YÜZDE 16 BÜYÜME

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 59.5 milyar lira ödeme yapıldı. Bu tutarın 52.9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 6.6 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 16 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 45 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11'i geçti.

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında, intyernetten yapılan kartlı ödeme tutarı toplam 81 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre internetten kartlı ödemelerde yüzde 45 arttı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 11 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 10 ayında yüzde 14’e çıktı.

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE DOLANDIRICILIK AZALDI

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010 yılında yüzde 18 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin 2017 yılının ilk 10 ayında yüzde 54’e çıktığı görülüyor.

Sanal işyerlerindeki dönüşümle beraber bugün internetten yapılan kartlı ödemelerin çoğu 3D Secure ile güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.
BKM dolandırıcılık istatistikleri dikkate alındığında yurtiçi fiziki POS’larda gerçekleşen her bir milyon liralık kartlı ödemenin 2010 yılında 33 lirasında dolandırıcılık gerçekleşmekteydi. 2017 yılının ilk 10 aylık verilere göre ise her bir milyon liralık işlemde yalnızca yedi lirasında dolandırıcılık işlemine maruz kalındı.

Kredi kartlarının, ATM’lerin ve POS’ların tamamının chip&pin teknolojisine sahip olduğu ülkemizde, bankalarımızın dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini oldukça etkin bir şekilde uygulaması ve kartlı ödeme sektörü altyapımızın oldukça gelişmiş olması sayesinde dolandırıcılık rakamları en alt seviyelerde seyrediyor.

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

Türkiye’de 61.5 milyon kredi kartı kullanılıyor

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