Türkiye'de 7 havalimanı daha inşa edilecek

İnşası tamamlandığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan 3'üncü Havalimanı'nın yanı sıra 7 havalimanı için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

7 YENİ HAVALİMANI YAPILIYOR

Türkiye'de bulunan 26 havalimanının sayısının 55'e çıkarıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi İstanbul Havalimanı yapılıyor ki dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar onu bitiriyoruz. 7 yeni havalimanı da şu anda onunla birlikte yapılıyor." diye konuştu.

"HEDEF 1 MİLYON İSTİHDAM"

Sanayi alanında da devrim yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemize 197 olan organize sanayi bölgesi sayısını 299’a çıkardık. Tabii ki istihdam sayısı da hızla artıyor ve 1 milyon 700 binin üzerine istihdamı çıkardık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 65 yeni organize sanayi bölgesini daha faaliyete geçirerek 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır.” dedi.