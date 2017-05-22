taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.317
USD
3,5540
EURO
3,9985
ALTIN
143,83
PETR
54,1300

Türkiye'de 7 havalimanı daha inşa edilecek

Türkiye'de sayısı 26'dan 55'e çıkarılan havalimanlarına yenileri eklenecek.

22.05.2017 - 15:20
  1. Haberler
  2. Projeler
Türkiye'de 7 havalimanı daha inşa edilecek

İnşası tamamlandığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan 3'üncü Havalimanı'nın yanı sıra 7 havalimanı için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'de 7 havalimanı daha inşa edilecek

7 YENİ HAVALİMANI YAPILIYOR

Türkiye'de bulunan 26 havalimanının sayısının 55'e çıkarıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi İstanbul Havalimanı yapılıyor ki dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar onu bitiriyoruz. 7 yeni havalimanı da şu anda onunla birlikte yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'de 7 havalimanı daha inşa edilecek

"HEDEF 1 MİLYON İSTİHDAM"

Sanayi alanında da devrim yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemize 197 olan organize sanayi bölgesi sayısını 299’a çıkardık. Tabii ki istihdam sayısı da hızla artıyor ve 1 milyon 700 binin üzerine istihdamı çıkardık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 65 yeni organize sanayi bölgesini daha faaliyete geçirerek 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

170
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

202
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

136
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

192
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

96
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

203
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM