Türkiye'de 75 ayda, 224 bin Suriyeli bebek doğdu

Türkiye'nin güneyindeki komşusu Suriye'de rejim karşıtları 2011 yılı Mart ayında sokak gösterilerine başladı. Gösterilere yönelik sert müdahale sonrası kurulan Özgür Suriye Ordusu, rejime karşı savaşmaya başladı. Çatışmaların yoğunlaşmasının ardından tedirginlik yaşayan siviller ise komşu ülkelere kaçmaya başladı.

2011 NİSAN AYINDAN İTİBAREN TÜRKİYE'YE GELMEYE BAŞLADILAR

Suriyeli'lerin büyük bölümü ise Türkiye'ye yöneldi. 2011 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyeli'lerin sayısı, muhalif grupların kendi içinde bölünerek birbiriyle de çatışmaya başlaması ve terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın bu ülkedeki uzantısı YPG'nin baskısıyla artmaya başladı ve aradan geçen süre içerisinde 3 milyona ulaştı.

GÜVENLİ LİMAN: TÜRKİYE

20 milyon nüfuslu Suriye'de AFAD verilerine göre 4.9 milyon kişi evlerini terk ederek, kurtuluşu komşu ülkelere kaçmakta buldu. Ancak, doğduğu toprakları terk eden 3 milyon Suriyeli tercihini 'güvenli liman' olarak gördükleri Türkiye'den yana kullandı. Suriyeli'lerin göç dalgasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de 24 çadır ve konteyner kent kuruldu ve sığınmacılar bu kamplara yerleştirildi.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Türkiye'ye geldikten sonra Suriyeli sığınmacıların tüm ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaya başlandı. Kamplara yerleşen Suriyeli'lerin yanı sıra kendi imkanlarıyla çoğunluğu sınır kentleri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine yerleşen sığınmacılara da AFAD, belediyeler ve STK'lar yardım elini uzattı. Zaman içerisinde ülkelerine dönme hayallerinden vazgeçen Suriyeli'ler, buldukları işlerde çalışmaya başladı ve yaşadıkları şehirlere entegre olmaya başladı.

224 BİN 750 BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Suriyeliler; kendilerini güvende hissettikleri Türkiye'de geçirdikleri 6 yıl 3 aylık süreçte, yeni yaşamlarına da adapte oldu. 75 aydır yeni yaşamlarını ülkelerinden uzakta sürdüren Suriyeli çiftlerin, AFAD verilerine göre bu sürede 224 bin 750 çocuğu dünyaya geldi. Yeni yaşamlarına 'merhaba' diyen Suriyeli bebeklerin de tüm doğum ve tedavi hizmetleri de yine Türkiye tarafından karşılandı.

242 BİN 771 SURİYELİ KAMPLARDA YAŞIYOR

Türkiye'deki 10 kentte kurulu olan 24 kampta ise AFAD verilerine göre şu anda 242 bin 771 Suriyeli barınıyor. AFAD verilerine göre Suriyeli sığınmacıların yarısı ise Gaziantep ve Şanlıurfa'da kurulu toplam 10 kampta barınıyor. Şanlıurfa'daki 5 kampta 98 bin 988, Gaziantep'teki 5 kampta ise 37 bin 803 Suriyeli yaşamını sürdürüyor.

508 BİN SURİYELİ ÇOCUĞA EĞİTİM

Türkiye, savaştan kaçan Suriyeli çocukların eğitimlerinden mahrum kalmaması için de çalışmalar yürütüyor. AFAD verilerine göre, 80 bin 742'si kamplarda olmak üzere 508 bin 846 çocuğun anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitime devamı sağlandı. Bunun yanı sıra AFAD'ın barınma merkezlerinde düzenlenen çeşitli mesleki kurslara da 225 bin Suriyeli katıldı.

25 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

AFAD verilerine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için şu ana kadar 25 milyar doları aşkın para harcadı. Türkiye'nin yaptığı fedakarlığa karşın şu ana kadar uluslararası toplumdan gelen destek ise 526 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Öte yandan ülkelerinde ihtiyaç sahibi olan Suriyeli siviller için de Türkiye, bugüne kadar sınır ötesine 31 bin araçlık insani yardım ulaştırdı.

























