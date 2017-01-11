Türkiye'de 780 DEAŞ'lı terörist hapiste

Türkiye genelindeki cezaevlerinde DEAŞ'a yönelik soruşturmalarda tutuklanan ve açılan davalarda hüküm giyenler de kalıyor.

TOPLAM 780 DEAŞ'LI HAPİSTE

Buna göre, 6 Ocak 2017 itibarıyla cezaevlerinde, DEAŞ'a üye olmak ve örgüt adına suç işlemek nedeniyle 55'i hükümlü, 725'i tutuklu olmak üzere 780 kişi bulunuyor.

350'Sİ YABANCI UYRUKLU

Söz konusu tutuklu ve hükümlülerin 350'sini ise yabancı uyruklular oluşturuyor. DEAŞ'tan dolayı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler arasında firar eden bulunmuyor.

Öte yandan cezaevlerinde El Kaide terör örgütüne üye olmak suçundan ise 73 hükümlü, 10 tutuklu olmak üzere 83 kişi kalıyor.