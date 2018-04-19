taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.909
USD
4,0269
EURO
4,9963
ALTIN
175,19
PETR
73,9200

Türkiye’deki 81 ilden 80'inin havası kirli çıktı

2017 yılında Türkiye’nin havası en temiz olan ilinin Artvin olduğu saptanırken, İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesinin Esenyurt olduğu belirlendi.

İHA | 19.04.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ajans Press’in Türk Toraks Derneği’nden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye’nin havası temiz olan ili ise Artvin olarak belirlendi. Türkiye’nin havası en kirli şehri ise Amasya oldu.

Yıl içerisinde kirlilik limitini aşan diğer iller ise; Bursa, Manisa, Adana (Meteoroloji), Denizli (Bayramyeri) ve Niğde olarak belirlendi.

Türkiye’deki 81 ilden 80'inin havası kirli çıktı

İSTANBUL'UN EN KİRLİ İLÇESİ ESENYURT OLDU

Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekerken, büyük şehirlerdeki havası en kirli olan noktalar ayrıca belirlendi. Böylelikle, İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı.

Başkent Ankara’ya bakıldığında da limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler şeklinde görüldü.

Türkiye’deki 81 ilden 80'inin havası kirli çıktı

EN TEMİZ HAVAYA SAHİP İLLER

2016 yılı raporunda en temiz havaya sahip olan iller; Tunceli , Artvin, Çanakkale (Biga) ve Adana (Doğankent) olurken bu yıl sadece Artvin’in havasının temiz olması dikkat çekti.

HAVA KİRLİLİĞİ KONULU HABERLERİN SAYISI REKOR YAPTI

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, hava kirliliği konulu haberlerin son yıllarda artışa geçtiği belirlendi. 2015 yılında 7 bin 30 olan haber sayısı, 2016 yılında 7 bin 188, geçtiğimiz yıl ise 9 bin 775’e çıkarak son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2011 yılında karıştığı kavga nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, denetim süresi içinde başka bir suç işlediği için kaldırıldı.
Eylem hazırlığındaki 3 kişi polis yelekleriyle yakalandı
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.
Motosikletli tacizci 4 saatte yakalandı
İstanbul'da gündüz saatlerinde yolda yürüyen genç kızı sokak sokak takip ederek taciz eden motosikletli şahıs, 4 saat sonra yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

70
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

64
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

14
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

177
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

39
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

37
Mayın arama köpeği Hüner öldü

Mayın arama köpeği Hüner öldü

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM