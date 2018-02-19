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Türkiye'de 840 orman kasten yakıldı

Türkiye'de son 5 yılda 13 bin 644 orman yangını meydana geldi. Yangınların 840'ı kasten çıkarıldı ve failleri hakkında işlem yapıldı, 6 bin 671 yangının çıkış nedeni ile failleri bulunamadı.

AA | 19.02.2018 - 11:06..
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Türkiye'de 840 orman kasten yakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde 13 bin 644 orman yangını meydana geldiğini belirten Eroğlu, 38 bin 909 hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eroğlu, yangınlarda 2 orman muhafaza memuru ve 3 yangın işçisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

840 ORMAN KASTEN YAKILDI

Orman yangınlarının 840'ının kasten çıkarıldığının tespit edildiğini vurgulayan Eroğlu, bunların failleri hakkında adli işlem yapıldığını, 6 bin 671 yangının çıkış sebebi ve faillerinin bulunamadığını kaydetti.



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