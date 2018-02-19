Türkiye'de 840 orman kasten yakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi.
Türkiye'de son 5 yıllık dönemde 13 bin 644 orman yangını meydana geldiğini belirten Eroğlu, 38 bin 909 hektar orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eroğlu, yangınlarda 2 orman muhafaza memuru ve 3 yangın işçisinin hayatını kaybettiğini aktardı.
840 ORMAN KASTEN YAKILDI
Orman yangınlarının 840'ının kasten çıkarıldığının tespit edildiğini vurgulayan Eroğlu, bunların failleri hakkında adli işlem yapıldığını, 6 bin 671 yangının çıkış sebebi ve faillerinin bulunamadığını kaydetti.