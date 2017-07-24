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Türkiye'de 97 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de Haziran ayında 97 bin 579 konut satışı gerçekleşti.

24.07.2017 - 10:31
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  2. Emlak

2017 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistikleri bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Haziran ayında 97 bin 579 konut satıldı.

Türkiye'de 97 bin konut satıldı

EN ÇOK KONUT SATIŞI SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

İpotekli konut satışları 2017 Haziran ayında 35 bin 210 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 62 bin 369 konut el değiştirdi. Konut satışlarında 45 bin 433 konut ilk defa satıldı.

İkinci el konut satışlarında 52 bin 146 konut el değiştirdi. Yabancılara 2017 yılı Haziran ayında bin 926 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Suudi Arabistan vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye'de 97 bin konut satıldı

TÜRKİYE'DE 97 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

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