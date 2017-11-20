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Türkiye'de aranan 2 teröriste Rakka'da Amerika kalkanı

Kırmızı listede aranan DEAŞ'lı 2 terörist, Amerikalıların gözetiminde Rakka'dan çıkarıldı.

20.11.2017 - 08:33
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Türkiye'de aranan 2 teröriste Rakka'da Amerika kalkanı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka'nın kontrolü, ABD'nin öncülüğünde yapılan anlaşmayla terör örgütü YPG'ye devredildi.

Teröristler arasında yapılan anlaşmadan sonra, bölgedeki DEAŞ'lı teröristler koruma altında kentten çıkarıldı.

ABD koruması altında Rakka'dan çıkarılan DEAŞ'lı teröristler arasında, 2 çok tehlikeli isim vardı.

SALDIRILARIN TALİMATINI VEREN TERÖRİSTLER

Türkiye'de kanlı saldırıların talimatlarını veren isimler olarak bilinen İlhami Balı ile Dokumacılar grubunun elebaşı Mustafa Dokumacı da Rakka'dan tahliye edildi.

İKİSİ DE KIRMIZI LİSTEDE

İki terörist de Türkiye'de arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Türkiye'de aranan 2 teröriste Rakka'da Amerika kalkanı

KÜSTAH JOHN

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye'de uzun zamandır terör saldırılarının olmamasının ABD sayesinde olduğunu ifade ederek küstah bir açıklama yapmıştı.

Türkiye'de aranan 2 teröriste Rakka'da Amerika kalkanı

Bass: İşbirliğimiz sonucu terör saldırısı olmuyor- VİDEO

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