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Türkiye'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

Üretim miktarları, 2017'de bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 1,8, meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi.

İHA | 29.12.2017 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2017 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 1,8, meyvelerde yüzde 9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2017 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, sebzelerde 30 milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

TAHIL ÜRETİMİ

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında artarak 36 milyon 133 bin ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 4,4 oranında artarak 21 milyon 500 bin ton, arpa üretimi yüzde 6 oranında artarak 7 milyon 100 bin ton, çavdar üretimi yüzde 6,7 oranında artarak 320 bin ton, yulaf üretimi yüzde 11,1 oranında artarak 250 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 9 oranında artarak 6 bin 847 ton, nohut yüzde 3,3 oranında artarak 470 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 1,1 oranında artarak 4 milyon 800 bin ton olarak gerçekleşti. Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 15,2 oranında azalış göstererek 140 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7,8 oranında artarak 80 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 6,3 oranında artarak 20 milyon 828 bin ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

SEBZE ÜRETİMİ

Sebze ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 oranında artarak 30 milyon 826 bin ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 0,8 oranında, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 3 oranında, meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1,9 oranında arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 1,2, karpuzda yüzde 2,1, salçalık kapya biberde yüzde 15,7 oranında artış olurken, kavunda yüzde 2,2, sivri biberde yüzde 2,3, taze fasulyede yüzde 1,3 oranında üretim miktarı azaldı.

Türkiye'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

MEYVE ÜRETİMİ

Meyve ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,7 oranında artarak 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 3,6, şeftalide yüzde 14,4, kirazda yüzde 4,6, kayısıda yüzde 34,9 oranında artış oldu. Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 16 oranında artarken, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı ise yüzde 54,1 oranında azaldı. Üzüm üretiminde yüzde 5, trabzon hurmasında ise yüzde 9,8 oranında artış oldu.

Türkiye'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Süs bitkileri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 64,9, diğer süs bitkileri yüzde 35,1’lik bir paya sahip oldu. Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre yüzde 20,7, lale üretimi yüzde 9,6, lisianthus üretimi yüzde 8,2 oranında arttı.

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