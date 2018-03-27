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Türkiye'de çalışanların yüzde 95'i mobil oyun oynuyor

Profesyonel çalışma hayatındaki mobil oyun oynama oranının incelendiği araştırmada, çalışanların yarısının haftanın her günü oyun oynadığı ortaya çıktı.

AA | 27.03.2018 - 07:28..
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AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmasının üçüncü ayağında, 25-44 yaş arası profesyonel olarak çalışma hayatının içinde olanların mobil oyunlarla ilişkisi incelendi.

Araştırmaya göre, profesyonellerin en çok tercih ettiği teknolojik cihazlar yüzde 98'le akıllı telefon olurken, bu gruptakilerin yüzde 39'u masaüstü/dizüstü bilgisayar, yüzde 30'u tablet cihaz kullanıyor.

Türkiye'de çalışanların yüzde 95'i mobil oyun oynuyor

AKŞAM SAATTLERİNİ TERCİH EDiYORLAR

Mobil oyunları oynadıkları cihazlar sorulduğunda çalışan kitlenin yüzde 95'i akıllı telefonlarından aktif olarak oyun oynadıklarını dile getirirken, tablet cihazlarından mobil oyun oynayanların oranı yüzde 14 olarak şekillendi. Profesyonellerin yarısına yakını her gün mobil oyun oynadığını belirtti, haftada en az 2 kere oyun oynadığını dile getirenlerin oranı ise yüzde 88 olarak ortaya çıktı.

Gün içerisinde ise profesyonel kitlenin en sık oyun oynadığı zaman aralığı 20.00-23.00 saatleri olarak belirlendi.

MASA OYUNLARI VE PUZZLE İLK SIRALARSA

Çalışan kitlenin favori mobil oyun kategorileri masa oyunları ve puzzle'lar olarak ortaya çıkarken, kağıt oyunları da bu kitle tarafından ilgi görüyor.

Araştırmaya göre çalışanlar mobil oyun oynamak için en çok evde ve rahat oldukları zamanları tercih ederken, araştırmaya katılanlar en çok televizyon izlerken, evde dinlenirken ve müzik dinlerken mobil oyun oynadıklarını belirttiler.

Çalışan kitlenin mobil oyunlar oynarken kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda ağırlıkla pozitif bir ruh haliyle ilişkilenen, rahatlık, mutluluk ve heyecan gibi duygular ön plana çıktı.

Türkiye'de çalışanların yüzde 95'i mobil oyun oynuyor

ÜCRETLİ OYUN TERCİHİ ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Profesyonel kitleye oyun içi para harcama ve reklam içeriği dinamikleri sorulduğu zaman, ücretli oyun tercihlerinin yüzde 13 ile ülke ortalamasının üstünde olduğu görüldü. Oyun içi ek içerik edinme veya can kazanma gibi opsiyonlar için tercihleri sorulduğunda, çalışan kitlenin yüzde 84'ü reklam içerikli videolar izlemeyi tercih ettiklerini açıkladı.

ÇALIŞANLARLA MOBİL OYUNLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ ÇIKTI

AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmalarının bu üçüncü ayağı ile birlikte, Türkiye'de özellikle reklamverenlerin hakkında en çok bilgi sahibi olmak istedikleri çalışan kitlenin de mobil oyunlarla yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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