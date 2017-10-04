Türkiye'de çelik üretimi arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 24,7 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın sekiz aylık döneminde çelik tüketimi yüzde 15,7 artış kaydederek 23 milyon tona ulaştı.

ÇELİK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE DÜNYADA 8'İNCİ SIRADA

Çelik üretimi de yılın 8 ayında çift haneli büyüdü. Bu dönemde üretim, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 13,6 artarak 24,7 milyon tona çıktı. Böylece Türkiye, dünyanın 8. büyük çelik üreticisi konumunu korurken, ağustos ayında ilk 10 üretici arasında üretimini en fazla artıran ülke oldu.

ÇİN İLK SIRADA

Yılın 8 ayında küresel çelik üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış kaydetti ve 1 milyar 122 milyon tona ulaştı. Üretimini bu dönemde yüzde 5,6 artırarak 566,4 milyon tona ulaştıran Çin, ilk sıradaki yerini korudu.

10 MİLYON TONA GERİLEDİ

Dış ticaretteki gelişmeler açısından değerlendirildiğinde ocak-ağustos döneminde miktar bazında sektör ihracatı yıllık bazda yüzde 11,1 artış göstererek, 12 milyon 440 bin tona, değer bazında da yüzde 23,5 artarak 8 milyar 687 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde miktar bazında ithalat ise yüzde 18,3 azalış kaydetti ve 10 milyon 347 bin tona geriledi.

Değer yönünden ithalat bu dönemde yüzde 0,8 artarak, 7 milyar 633 milyon dolar oldu. Böylece sektör yılın ilk sekiz ayında 1 milyar 54 milyon dolar fazla verirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ten yüzde 114'e yükseldi.