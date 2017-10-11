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Türkiye'de çocuk gelin sayıları

Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan çocuk gelin sayılarının yıllar içindeki değişimi.

11.10.2017 - 18:53
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Bugün Dünya Kız Çocukları Günü ancak bugün kutlanmaktan ziyade kız çocuklarının yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması için önem taşıyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK GELİNLER

Böyle bir günde Türkiye'deki çocuk gelin ayıbını da dile getirmek lazım. 2011 yılında 42 bin 700 olan çocuk gelin sayısı geçtiğimiz yıl 27 bin 637'ye düşse de sayı oldukça fazla.

Türkiye'de çocuk gelin sayıları VİDEO

ÇOCUK ANNELER

Çocuk gelinlerin on binler olduğu ülkemizde çocuk anne sayıları da içler acısı.

Öyle ki; Türkiye'de geçtiğimiz yıl 15 yaşından küçük 234 kişi anne oldu. 15-17 yaş arasında bu sayı 6 bin 396.

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