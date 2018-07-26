Türkiye'de dergi ve gazete sayısında düşüş oldu

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azaldı. Geçen yıl 6 bin 124 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 59,6'sını dergiler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2017'de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2016'ya göre yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124 oldu. Bu yayınların yüzde 59,6'sını dergiler oluşturdu.

GAZETE VE DERGİ TİRAJLARINDA AZALMA

Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 2,6 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olurken, bunun yüzde 93,9'unun gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti. Geçen yıl gazetelerin yüzde 90,8'ini yerel, yüzde 7,1'ini ulusal, yüzde 2,1'ini bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 61,2'si ulusal, yüzde 33,7'si yerel, yüzde 5,1'i bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,5'ini ulusal, yüzde 15,8'ini yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 81,9'unu ulusal, yüzde 15,2'sini yerel ve yüzde 2,9'unu bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

GAZETELERDEN YILLIK TİRAJA YÜZDE 88,7'LİK ETKİ

Geçen yıl gazetelerin yüzde 30,4'ü haftalık, yüzde 26'sı haftada 2-6 gün arası, yüzde 15,7'si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 24,8'i aylık, yüzde 22,1'i üç aylık, yüzde 16,2'si altı aylık olarak açıklandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,7'sini günlük, yüzde 6,9'unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 59,2'sini aylık, yüzde 9,8'ini haftalık, yüzde 9,8'ini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

YAYINLANANLARIN ÇOĞUNLUĞU SİYASİ VE GÜNCEL

Yayımlanan gazetelerin yüzde 88,3'ü siyasi-haber-güncel, yüzde 2'si sektörel-mesleki, yüzde 1,9'u yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,4'ü sektörel-mesleki, yüzde 13,7'si akademik, yüzde 7,2'si eğitim-sınav içerikli yayım gerçekleştirdi.

Gazetelerin yüzde 11,8'i, dergilerin ise yüzde 8,4'ü geçen yıl ek verdi.

YÜZDE 4,5 ARTARAK 445 BİN 514 LİRA OLDU

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2017 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler yüzde 4,5 artarak 444 milyon 445 bin 514 lira oldu. Bu ödemelerin yüzde 62,7'sini Basın İlan Kurumunun resmi ilan ve reklamların yayınlatılmasına aracılık yetkisi bulunan yerlerde verilen resmi ilanlar, yüzde 24,7'sini ise yine Basın İlan Kurumunun resmi ilan ve reklamların yayınlatılmasına aracılık yetkisi bulunan yerlerde verilen resmi reklamlar oluşturdu.