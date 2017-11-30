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Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında 2017'nin ilk yarısında en ucuza doğalgaz tüketen ülke konumuna geldi.

AA | 30.11.2017 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017'nin ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat 5,8 euro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,6 euro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 12,1 euro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,1 euro ile Danimarka, 7,7 euroyla Portekiz, 7,6 euroyla Hollanda ve 7 euroyla İtalya izliyor.

Bu miktarda doğalgaz için AB’nin büyük ekonomilerinden Almanya’da 6,1 euro, Fransa’da 6,4 euro, İngiltere’de 4,7 euro ve İspanya’da 6,7 euro ödeme yapılması gerekiyor.

Böylece, Türkiye’de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz

EV ELEKTRİĞİNDE AVRUPA'NIN EN UCUZ 2. ÜLKESİ

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye’de 100 kilovatsaat elektrik 2017’nin ilk yarısında ortalama 10,5 euroya satılıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.

Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz

Bu elektrik için AB’de ortalama 20,4 euro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında sadece Bulgaristan’da elektrik Türkiye'den ucuza satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9,6 euro ödenirken onu en yakın 11,2 euroyla Litvanya, 11,3 euroyla Macaristan ve 12 euroyla da Hırvatistan ve Romanya izliyor.

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