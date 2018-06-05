'Türkiye'de ebeveynlerden farklı nesil yetişecek'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Fransa'da 24-25 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde sunulan Bologna Süreci Uygulama Raporu'nda, üniversiteye yeni başlayan ve ebeveynleri yükseköğretim derecesine sahip bireyler ile yükseköğretim derecesine sahip 45-64 yaşlarındaki genel nüfus arasında yakın ilişki tespit edildiğini söyledi.

YÜKSEK ORANDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Yerkta Saraç, Avrupa Yükseköğretim Alanı üye ülkelerinin birçoğunda, düşük eğitim derecesine sahip ailelerden gelen bireylerin üniversiteye katılımının kısıtlı olduğunu, Türkiye'de ise ebeveynleri üniversite mezunu olmayan ailelerden gelen bireylerin de yüksek oranda üniversite eğitimi aldığına işaret etti.

Üye ülkelerin genelinde, 45-64 yaşlarındaki üniversite mezunu nüfus arttıkça, ebeveynleri yükseköğretim derecesine sahip bireylerin üniversiteye katılımının da arttığını kaydeden Yekta Saraç, Türkiye'ye oranla bu ülkelerde yükseköğrenim görmemiş ailelerden gelen bireylerin yükseköğretime katılımının düşük olduğunu vurguladı.

"ÜNİVERSİTE MEZUNU YETİŞMİŞ İNSAN PROFİLİ DEĞİŞİYOR"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye'nin, erişim noktasında birçok üye ülkeden farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, "Halen Türkiye'de üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin ebeveynlerinin yüzde 73'ünün üniversite mezunu olmadığını görüyoruz. Avrupa Yükseköğretim Alanı üye ülkelerindeki genel eğilimden farklı olarak, Türkiye'de ebeveynleri yükseköğrenim görmemiş ailelerden gelen bireylerin üniversite eğitimi alma oranı Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla. Türkiye'nin üniversite mezunu, yetişmiş insan profili değişiyor. Bu önemli, olumlu bir sosyolojik süreç. Türkiye'de ebeveynlerinden farklı yeni bir nesil yetişecek" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİME KATILIM SAĞLANIYOR

Raporda, Türkiye'de birbirinden farklı eğitim seviyelerine sahip ailelerden gelen bireylere, üniversiteye erişim imkanı sağlandığının ortaya çıktığını aktaran Yekta Saraç, "Ülkemizde yükseköğretim derecesine sahip 45-64 yaşlarındaki nüfusun oranı yüzde 9,3. Yükseköğretime yeni başlayan ve ebeveynleri yükseköğretim derecesine sahip olan nüfus oranı da yüzde 20. Bu veriler gösteriyor ki, ülkemizde üniversite eğitimi almamış ailelerden gelen bireyler de yükseköğretime katılım sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.



