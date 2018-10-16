Türkiye'de eğitim aldı, ülkesinde rektör yardımcısı oldu

Sayed Hashimi, döner dönmez ülkesi Kabil'de bulunan bir devlet üniversitesinde rektör yardımcısı olarak işe başladı ve Türkiye'den öğrendiklerini ülkesinde uygulayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİKLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK

Sayed Hashimi, "Türk eğitim sistemini Afganistan'da başarıyla temsil edeceğim. Türkiye'de elde ettiğim tecrübeleri burada başarıyla uygulayacağım" dedi.

REKTÖR YARDIMCISI OLDU

Afganistan'ın Cüznan şehrinden 12 yıl önce üniversite eğitimi için Konya'ya gelen Sayed Mubin Hashimi, Kayseri'de doktora eğitimini tamamlayarak 4 ay önce ülkesine kesin dönüş yaptı.

Sayed Hashimi, ülkesine döndükten sonra Afganistan'ın Başkenti Kabil'de bulunan bir devlet üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görevine başladı.

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ AFGANİSTAN'DA TEMSİL EDİYORUM"

Rektör yardımcısı olduğu için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Sayed Hashimi, "Güzel bir duygu içindeyim. Kısa süre içinde böyle yerlerde kendimi görmek beni mutlu ediyor. İnsanın sorumluluk bilincini artıran bir durum. Beni en fazla mutlu eden konulardan biri de Türkiye'den mezun olarak bu göreve gelmem oluyor. Türkiye'de okuyanları, oradan mezun olanları temsil etmek mutlu ediyor. Kısa sürede rektör yardımcısı olarak atanmam, Türk eğitim sistemine verilen önemi ortaya çıkarıyor. Türkiye mezunlarını ve Türk eğitim sistemini temsilen geldiğim bu görevde en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğim" ifadelerine yer verdi



