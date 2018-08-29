Türkiye'de ekmek israfı

Dünya çok sayıda yardıma muhtaç insanı bünyesinde bulundururken aynı zamanda çok fazla israfın da yapıldığı ülkelerle dolu.

Buna göre dünyada israf edilen 1 milyon 300 bin tondan fazla yiyeceğin, 2 milyara yakın insanı doyurabildiği bilgisine ulaşıldı.

5 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR

Türkiye'de ne yazık ki israfın yüksek olduğu ülkelerden biri. Türkiye’de bir yıl içinde 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı belirlenirken günlük olarak bakıldığında ise, 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi.

1 YILLIK GIDA İHTİYACINI KARŞILIYOR

Türkiye’de çöpe atılan ekmek, yaklaşık 2 milyon insanın 1 yıllık gıda ihtiyacını karşılamaya yetecek bedele ulaşıyor. Arakan'ın nüfusunun 4 milyon olduğu düşünüldüğünde, bu ülkenin yarısı Türkiye'de israf edilen ekmekle doyabilir.