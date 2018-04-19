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Türkiye'de en çok tercih edilen isim belli oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı oldu.

AA | 19.04.2018 - 15:08..
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Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahramanlaşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi oldu. Halisdemir'in adı "Ömer"in yanı sıra "Ömer Halis" olarak da çocuklara en çok verilen isimler listesinde yer aldı.

KIZLARA EN ÇOK ZEYNEP İSMİ VERİLİYOR

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarına geleneksel isimler verme eğilimi 2017'de de devam etti.

"Zeynep"ten sonra en fazla tercih edilen isimler sırasıyla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra olarak kayıtlara geçti.

ERKEKLERDE YUSUF İSMİ İLK SIRADA

Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi ilk sıralarda yer aldı, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet sırasıyla en çok kullanılan diğer isimler oldu.

Türkiye'de en çok tercih edilen isim belli oldu

ÖMER HALİSDEMİR

Bu çerçevede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi geçen yıl aileler tarafından en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı. "Ömer" ismi listenin 3. sırasında gelirken, "Ömer Halis" de 24. sırada kaydedildi.

SON 17 YILDA TERCİHLER DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların isimlerine bakıldığında ise Yusuf, Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Furkan isimlerinin başı çektiği görüldü. Bu geleneksel isimlerin yanında Ömer, Berat, Enes ve Muhammed gibi isimler en popüler 10 isim listesinde yer aldı.

Son 17 yılda Türkiye'de istikrarlı biçimde en çok tercih edilen kız çocuk isimleri Zeynep ve Elif olurken, ailelerin kız çocuklarına geleneksel isim verme eğiliminin erkek çocuklarından daha düşük olması dikkati çekti.

Erkek çocuklarına isim verilirken aile büyüklerinin isimlerini taşıması, gelenekleri yansıtması hassasiyeti daha fazla gözetilirken, kız çocuklarına modern, yeni, farklı isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Söz konusu dönemde en çok tercih edilen kız isimleri Yağmur, Merve, Zehra, İrem, Fatma, Büşra, Rabia ve Ecrin olarak kayıtlara geçti.

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