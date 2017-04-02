Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, finans ve sigorta faaliyetlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki değeri 84,3 milyar lira, payı da yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖR

Sektör yüzde 21,1 ile yıllık bazda en hızlı büyüyen sektör olarak ön plana çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İKİNCİ SIRADA

Türkiye'nin geçen yılki büyüme performansına katkı sağlayan bir diğer sektör ise inşaat oldu. Gerek kamu gerek özel sektör yatırımlarıyla ivmelenen inşaat sektörünün GSYH içindeki değer bazında payı 227,5 milyar liraya ulaştı. Milli gelir içindeki payı yüzde 8,8 olarak hesaplanan sektör bir yılda yüzde 19,3 büyüdü.

MİLLİ GELİR İÇİNDEKİ PAYLARI

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri de yüzde 17,9 ile en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alırken, sektörün milli gelir içindeki değeri 300,4 milyar lira, payı da yüzde 11,6 olarak hesaplandı.

EN FAZLA PAYI HİZMETLER SEKTÖRÜ ALDI

Milli gelir içindeki pay açısından yüzde 21,2 ile ilk sırada yer alan hizmetler sektörünün GSYH içindeki değeri 548,4 milyar lira oldu. Sektör 2016'da yıllık bazda yüzde 5,8 büyüme kaydetti.

Bilgi ve iletişim sektörü de yüzde 13,6 ile geçen yılın hızlı büyüyen sektörleri arasında yer alırken, sektörün GSYH içindeki değeri 63,7 milyar liraya ulaştı. Sektörün geçen yıl itibarıyla milli gelir içindeki payı yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME

GSYH içindeki payı yüzde 19,7 ile olan sanayi sektörü 2016'da yüzde 10,6 büyüme gösterdi. Sektörün milli gelir içindeki payı değer bazında yaklaşık 511 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde gayrimenkul faaliyetleri sektörü yüzde 11,5 büyürken, sektörün milli gelir içindeki payı yüzde 7,8, değeri ise 201,6 milyar lira oldu.

Geçen yıl itibarıyla cari fiyatlarla daralan tek sektör tarım, ormancılık ve balıkçılık oldu. Sektör yıllık bazda yüzde 1,9 gerilerken, GSYH içindeki değeri 158 milyar lira, payı da yüzde 6,1 olarak belirlendi.