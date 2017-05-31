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Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor

Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Rus turistler; 7 gün için Mayıs'ta 500 TL, Haziran'da 750 TL, Temmuz'da ise 1000 TL ödeyecek.

31.05.2017 - 11:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile Rusya arasında güçlenen ilişkilerden sonra Rus turistlerin tekrar Türkiye'yi tercih etmeye başladığını söyledi.

TÜRKİYE FİYAT DÜŞÜRME REKORTMENİ

Türkiye'nin yaz tatili için emsali olmayan düşük fiyatlar teklif ettiğini söyleyen Lomidze, Türkiye'nin fiyat düşürme rekortmeni olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor

KADEMELİ ARTIŞ

Türkiye'de Mayıs ayında bir kişi için; uçak bileti dahil 7 günlük tatilin 9 bin Ruble (500 TL) olduğunu ifade eden Maya Lomidze, bu fiyatların Haziran ve Temmuz aylarında kademeli olarak artacağını belirtti.

EN DÜŞÜK FİYATLAR

"Bu kadar düşük fiyatlar hiçbir zaman yoktu" diyen Rus Başkan, yaz döneminde bir kişilik paketin 20 bin Ruble'yi geçmeyeceğini sözlerine ekledi.

HANGİ AY NE KADAR

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze'nin açıklamalarına göre; Rus turistler Mayıs ayında 500 TL, Haziran ayında 750 TL, Temmuz ayında ise 1000 TL'ye tatil yapacak.

Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor

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