Türkiye'de eylül ayında 140 bin konut satıldı

Türkiye genelinde eylülde 140 bin 298 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,8 artış kaydetti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,7 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,8 artışla 140 bin 298 oldu.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

Konut satışında en yüksek payı 23 bin 471 konutla (yüzde 16,7) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 945 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 7 bin 575 konut satışıyla (yüzde 5,4) İzmir izledi.Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 28 konutla Şırnak, 29 konutla Ardahan ve 35 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 düşüşle 40 bin 534'e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 910 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 41,4 ile Ardahan oldu.

70 BİN 19 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 70 bin 19 oldu.Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49,9 olarak belirlendi.

İlk satışlarda İstanbul 12 bin 690 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,1) sahip olurken İstanbul'u 5 bin 858 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 314 konut satışıyla İzmir izledi.İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artışla 70 bin 279 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 artarak 2 bin 236 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 797 konutla İstanbul aldı.

İstanbul'u 520 konutla Antalya, 119'ar konutla Aydın, Bursa, Trabzon izledi.Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 383 konut satın aldı. Bunu 344 konutla Suudi Arabistan, 160 konutla Kuveyt, 129 konutla Rusya, 103 konutla İngiltere takip etti.