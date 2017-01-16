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Türkiye'de geçen yıl 21 bin yabancı tapu sahibi oldu

Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2016'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.

16.01.2017 - 11:29
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Türkiye'de geçen yıl 21 bin yabancı tapu sahibi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere'deki yatırımcıların tercihi olan Türkiye'de son 10 yılda 8 bin 796 parsel (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve 102 bin 745 konut, 121 bin 524 yabancıya satıldı.

2016 verilerine göre ise 21 bin 178 yabancı uyruklu, bin 912 parsel ve 19 bin 91 konut satışıyla Türkiye'de taşınmaz sahibi oldu. Ayrıca yabancılar geçen yıl, önceki senelerde edindikleri bin 15 taşınmazı elden çıkardı.

EN ÇOK TALEP IRAKLILARDAN

Mülk edinime konusunda Türkiye'yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere vatandaşları geliyor.

Bu kapsamda geçen yıl Iraklılara 3 bin 459, Suudi Arabistanlılara bin 642, Kuveytlilere bin 640, Afganlara bin 518, İngilizlere ise bin 298 taşınmaz satışı gerçekleştirildi.

AFGANLAR İSTANBUL'U RUSLAR ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Yabancılar, geçen yıl İstanbul'dan 6 bin 411, Antalya'dan 4 bin 971, Bursa'dan bin 344, Aydın'dan bin 287, Yalova'dan ise bin 31 taşınmaz edindi.

İstanbul'u en çok tercih edenlerin başında, bin 98 taşınmaz alan Afganlar gelirken, bunu 944 taşınmazla Irak ve 735 konutla Suudi Arabistan vatandaşları izledi.

Iraklılar, İstanbul dışında yatırım tercihlerini Yalova ve Antalya'dan yana kullandı. Ruslar taşınmaz satın almak için Antalya, Kuveytliler Bursa, İngilizler ise Muğla ve Aydın'ı seçti.





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