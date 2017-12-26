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Türkiye'de görülen ışığın sebebi Rus füzesi

Türkiye'de sabah saatlerinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesinin nedenin Rusya'nın test ettiği balistik füze olduğu ortaya çıktı.

DHA | 26.12.2017 - 20:49..
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Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

Türkiye'de görülen ışığın sebebi Rus füzesi

“MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR”

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti.

Türkiye'de görülen ışığın sebebi Rus füzesi



Türkiye'de görülen ışığın sebebi Rus füzesi

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