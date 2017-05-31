Türkiye'de her 5 kişiden biri obez

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2016 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19,9 iken, 2016'da yüzde 19,6'ya geriledi.

KADINLARIN YÜZDE 23'Ü OBEZ, YÜZDE 30'U OBEZ ÖNCESİ

Cinsiyet özelinde bakıldığında, kadınların yüzde 23,9'unun obez, yüzde 30,1'inin ise obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 15,2 ve yüzde 38,6 olarak belirlendi.

ÇOCUKLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN HASTALIK TÜRLERİ

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde, yüzde 42,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bu oran 2014'te yüzde 41,9 düzeyindeydi. Bunu yüzde 32,3 ile ishal, yüzde 11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 23,4 ile en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü. Bunu yüzde 13,6 ile gözle ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları ve yüzde 3,3 ile beslenmeyle ilişkili hastalıklar takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla yüzde 27,1 ile bel bölgesi, yüzde 18,1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15,8 ile hipertansiyon, yüzde 10,8 ile alerji ve yüzde 9,1 ile diyabet oldu.

TÜTÜN KULLANAN BİREYLERİN ORANI AZALDI

Diğer yandan her gün tütün kullanan bireylerin oranı geçen yıl yüzde 26,5 olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde yüzde 40,1, kadınlarda ise yüzde 13,3 oldu. Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014'te yüzde 27,3 düzeyindeydi.

Geçen yıl yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı yüzde 11,3 oldu. Bu oran 2014'te yüzde 11,6 olarak hesaplanmıştı. Yataklı tedavi hizmeti alanların yaş grubu incelendiğinde, yüzde 26,5 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu yüzde 20,5 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

15 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ BİREYLERİN YÜZDE 2,6'SI GRİP AŞISI OLDU

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireyler arasında grip aşısı yaptıranların oranı yüzde 2,6'ya geriledi. 2014'te bu oran yüzde 3,3 seviyesindeydi. Kolestrol ölçümü yaptıranların oranı yüzde 36,7, kan şekeri ölçümü yaptıranların oranı da yüzde 39,7 olarak kayıtlara geçti.

İlk defa 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması, 2 yılda bir yapılıyor.