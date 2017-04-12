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Türkiye'de her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

2016 yılında Türkiye genelinde markalı konutların yüzde 21'i yabancıya satıldı.

12.04.2017 - 15:34
  1. Haberler
  2. Emlak
Türkiye'de her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

Türkiye'de her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

Geçen yıl kampanyaların da etkisiyle markalı konutların satış hızının olumsuzluklara rağmen iyi gittiğini dile getiren Bertrand, toplam satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

MAYISTA YÜZDE 23 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bertrand, geçen yıl ocakta yapılan markalı konut satışlarının yüzde 34'ünün yabancılara yönelik olduğunu kaydederek; bu oranın şubatta yüzde 30, mart, nisan ve mayısta yüzde 23 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Haziranda tekrar yüzde 24'e çıkan oranın temmuzda yüzde 18'e düştüğünü aktaran Bertrand, "Markalı konutlardaki yabancıya satış oranımız ağustos ayında yüzde 25'e çıkarak yılın en iyi üçüncü performansını gösterdi. Oranlar eylülde yüzde 22, ekimde yüzde 11, kasımda yüzde 14, aralıkta yüzde 8 oldu." dedi.

Türkiye'de her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

ŞUBATTA YÜZDE 4

Bertrand, yabancıya satış oranının yeni yıla iyi başlamadığını ocakta yüzde 3, şubatta yüzde 4 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Markalı konutlarda kira ücretlerinin geçen yıl bir önceki seneye göre en yüksek Bursa'da arttığını ve oranın yüzde 19,94 olduğunu ifade eden Bertrand, bu rakamın İzmir'de yüzde 14,29, Antalya'da yüzde 8,25, Ankara'da yüzde 6,12, Kocaeli'de yüzde 5,24, İstanbul'da yüzde 3,04, Adana'da ise yüzde 2,60 olduğunu aktardı.

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