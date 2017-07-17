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Türkiye'de ikinci el konut fiyatları arttı

Yapılan bir araştırmaya göre; ikinci el konut fiyatları yüzde 10.13'lük artış gösterdi.

17.07.2017 - 15:32
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye'de geçen yıldan itibaren ikinci el konut satışları fiyatlarında değişiklik gözlemleniyor.

Türkiye'de ikinci el konut fiyatları arttı

FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR BURSA OLDU

Yapılan araştırmaya göre; fiyatların en çok yükseldiği şehir Bursa olurken Şanlıurfa fiyatların en çok düştüğü şehir oldu.

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Haziran ayında bir önceki aya göre %0.89 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %3.95 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye'de ikinci el konut fiyatları arttı

KONUT KİRA DEĞERİNİN EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR ERZİNCAN

Haziran ayı içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise %1.17 oranı ile Erzincan oldu.

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