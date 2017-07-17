Türkiye'de ikinci el konut fiyatları arttı

Türkiye'de geçen yıldan itibaren ikinci el konut satışları fiyatlarında değişiklik gözlemleniyor.

FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR BURSA OLDU

Yapılan araştırmaya göre; fiyatların en çok yükseldiği şehir Bursa olurken Şanlıurfa fiyatların en çok düştüğü şehir oldu.

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Haziran ayında bir önceki aya göre %0.89 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %3.95 oranında artış gerçekleşti.

KONUT KİRA DEĞERİNİN EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR ERZİNCAN

Haziran ayı içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise %1.17 oranı ile Erzincan oldu.