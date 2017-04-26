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Türkiye'de ilk çeyrekte ofis ve lojistik sektörleri büyüdü

Hazırlanan rapora göre; İstanbul'daki A sınıfı ofis arzı 4,9 milyon metrekareye ulaştı.

26.04.2017 - 14:53
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Türkiye'nin "Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü İlk Çeyrek Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde ofis ve lojistik sektörleri büyüdü, turizmde ise kısmi düşüş yaşandı.

Türkiye'de ilk çeyrekte ofis ve lojistik sektörleri büyüdü

Türkiye'nin perakende, ofis piyasası ve lojistik sektörünü ele alan "Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü İlk Çeyrek Raporu" yayınlandı. Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde ofis ve lojistik sektörleri büyüdü. Türkiye'deki alışveriş merkezi arzı 375 merkezde 11,2 milyon metrekareyi korudu.

YENİ PROJELERİN YÜZDE 67'SİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul'daki A sınıfı ofis arzı, bir yıl öncesine göre 500 bin metrekare artarak 4,9 milyon metrekareye ulaştı. İstanbul özelinde ise turizmde kısmi düşüş yaşandı. JLL'nin ilk çeyrek raporuna göre, Anadolu Yakası, yeni projelerin yüzde 67'sine ev sahipliği yapıyor.

Kiralama işlemlerinde geçen 2 yıldaki düşüş trendi, bu yılın ilk çeyreğinde de kendini göstermeye devam etti. Talep daralmasının yanı sıra önemli sayıdaki yeni ofisin pazara girmesi boşluk oranını artırırken, birincil kirada adım adım düşüşe neden oldu.

Türkiye'de ilk çeyrekte ofis ve lojistik sektörleri büyüdü

PERAKENDECİLER SEÇİCİ DAVRANMAYA DEVAM EDECEK

İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki toplam lojistik arzı geçen yılın ilk çeyreğine göre 587 bin metrekare artarak 9,3 milyon metrekareye ulaştı. Azalan işlem hacminin birincil kira ve birincil getiriye olumsuz yansıması bu yılın ilk çeyreğinde de kendini gösterdi. Ancak 2016'nın ilk çeyreğine göre yüzde 15 daha yüksek (287 bin metrekare) lojistik kiralama işleminin gerçekleştiği tespit edildi.

Rapora göre, İstanbul, yüzde 37 toplam kiralanabilir alan payı ile AVM arzında lider durumda. Ekonomik koşullar ve siyasi belirsizlikler perakendecileri yeni mağaza açma konusunda daha seçici davranmaya itiyor. Bunun yanı sıra perakendecilerin durumu, birincil kira seviyelerinde önemli düşüşe yol açıyor.

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