Türkiye'de ilk defa afyon sakızı ele geçirildi

İhbarların ve alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon başlatılmıştı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan "narko sokak" operasyonunun ikinci aşaması devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona, yedisi hava aracı olmak üzere 2 bin 572 ekip, 118 görev köpeği ve 11 bin 373 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illere canlı bağlantıların yapıldığı operasyonların gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Van'daki aramalarda fasulyeye benzeyen afyon sakızı yakalandı. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.