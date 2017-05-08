taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5821
EURO
3,9160
ALTIN
141,30
PETR
49,3900

Türkiye'de ilk defa afyon sakızı ele geçirildi

Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı başlatılan operasyonda bir ilk yaşandı.

08.05.2017 - 23:36
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İhbarların ve alınan istihbaratın  değerlendirilmesi sonucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti  operasyon başlatılmıştı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan "narko sokak" operasyonunun ikinci  aşaması devam ediyor. Bu kapsamda  81 ilde sokak satıcılarına yönelik  gerçekleştirilen operasyona, yedisi hava aracı olmak üzere 2 bin 572 ekip, 118  görev köpeği ve 11 bin 373 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illere canlı bağlantıların yapıldığı operasyonların gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Türkiye'de ilk defa afyon sakızı ele geçirildi

Operasyon kapsamında Van'daki aramalarda fasulyeye benzeyen afyon sakızı yakalandı. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele  geçirildiğini belirtti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

0
Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM