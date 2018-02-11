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Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı hayata geçirildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), bitki ıslahında yeni bir uygulama olan hızlı ıslah yöntemini Türkiye’de ilk kez hayata geçiren üniversite oldu.

İHA | 11.02.2018 - 11:02..
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Avustralya’da bulunan Queensland Üniversitesinden Dr. Lee Hickey tarafından NASA’nın uzayda bitki yetiştirme çalışmalarından esinlenerek geliştirilen hızlı ıslah yöntemi (speedbreeding), ülkemizde ilk kez Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde uygulandı.

"BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK"

KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın'ın başkanlığında TÜBİTAK tarafından 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, buğdayda bir yetiştirme döneminin 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması sağlandı.

Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı hayata geçirildi

Projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Nevzat Aydın, projeye 2017 yılında başladıklarını ve projeden elde edilen ilk sonuçlara göre buğdayın bir yetiştirme dönemini 60 gün gibi kısa bir süreye indirdiklerini belirterek, "Hızlı ıslah yöntemiyle yazlık buğdayda bir yılda altı generasyon ürün alınabiliyor. Başka bir ifadeyle bu yöntem kullanılarak buğdayda açılan generasyon dediğimiz ıslah süreci bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanabilecek. Hızlı ıslah yönteminin ülkemizdeki tohumculuk firmalarının ve araştırma kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına büyük bir katkı ve hız kazandıracağını düşünmekteyiz." dedi.

Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı hayata geçirildi

Prof. Dr. Aydın, hızlı ıslah yönteminin Dr. Lee Hickey ve arkadaşları tarafından Nature Plants dergisinde yayınlanmasıyla yönteme olan ilginin bütün dünyada arttığını ve yöntemin, bitki ıslahı konusunda çalışan önemli kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

"TARIM SEKTÖRÜ VE BÖLGESEL KALKINMA ADINA ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde uygulanmaya başlanan hızlı bitki ıslah yönteminin gerek bilim camiası adına gerekse tarım sektörü ve bölgesel kalkınma adına önemli bir gelişme olduğunu söyleyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise proje sayesinde artık tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmaların tohum geliştirme konusundaki taleplerinin üniversite tarafından bir-iki yıl gibi çok kısa bir sürede karşılanabileceğini belirtti.

Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı hayata geçirildi

Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı hayata geçirildi

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