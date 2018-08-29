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Türkiye'de iPhone satışları düştü

Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısının ardından satışlar yüzde 65 oranında düşerek dibe vurdu.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:13..
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Türkiye'de iPhone satışları düştü

ABD, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı.

Türkiye döviz kurunun dalgalanmasıyla ekonomik tehlike yaşadı. Ancak yapılan başarılı hamleler sonucu döviz dalgalanması bertaraf edildi.

iPHONE'A KARŞI VESTEL

Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD mallarına boykot uygulayacaklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasında, "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sonrası Vestel hisseleri yükselişe geçti.

APPLE ENDİŞELİ

Öte yandan Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gören Apple'ı, yapılan boykot açıklamaları endişelendirdi.

YÜKSEK ORANDA DÜŞÜŞ

Başkan Erdoğan'ın 15 gün önce yaptığı konuşmadan bu yana Türkiye'de iPhone satışları yüzde 65 oranında bir düşüş yaşadı.

Onların iPhone'u varsa diğer tarafta Samsung var VİDEO

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