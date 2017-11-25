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Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin haritası

Türkiye genelinde kadın cinayetlerin önüne bir türlü geçilemiyor. Ülke genelinde kadın cinayetinin işlenmediği tek il ise Bayburt oldu.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 10:02
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Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin haritası

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Türkiye’deki tablo, ihtiyaç duyulan mücadelenin boyutlarına dair fikir verici nitelikte: 2010‘dan bu yana en az 1915 kadın öldürüldü.

FAİLLER KOCA YA DA ERKEK ARKADAŞI

Öldürülen her iki kadından birinin faili kocası veya erkek arkadaşıydı. En az 396 cinayet ayrılık veya boşanma aşamasında gerçekleşti. 355 cinayetin öncesinde kadınlar şiddet, taciz veya tehdide maruz kalmıştı. En az 237 cinayet, kadınların güvenlik endişesiyle resmi bir başvuruda bulunduğu halde işlendi.

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin haritalandığı kadincinayetleri.org sitesi, 2010’dan bu yana kadınların nerede, ne zaman, kim tarafından, hangi bahaneyle öldürüldüğünü, cinayete giden süreçte ihmallerin yaşanıp yaşanmadığını nesnel olarak ortaya koymak ve cinayetlerin önlenmesi yolunda oluşturulacak politikalara katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.

Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin haritası

ÖLDÜRME BAHANELERİ

Kadın cinayetleriye ilgili resmi verilerin paylaşılmaması nedeniyle bianet’in erkek şiddeti çetelesindeki cinayet bilgilerinden yola çıkarak yürütülen çalışmaya göre, öldürülen 1915 kadının 1193‘ünün faili (yüzde 62‘si) kocası, erkek arkadaşı, eski kocası ya da eski erkek arkadaşıydı. 213 kadın babası, oğlu ya da erkek kardeşi tarafından öldürüldü. 114 kadının faili ise erkek akrabası oldu.

Aldatılma şüphesi, kadının boşanma isteği, erkeğin barışma isteğinin reddi ve namus/ töre, erkeklerin kadınları öldürme bahanelerinden önde gelenler oldu. Bunun yanı sıra “Kadının yemeğe salça koyması”, “Erkeğin ‘erkekliğiyle’ dalga geçilmesi”, “Kadının erkeği şikayet etmesi” ya da “Kadının telefon şifresini söylememesi” de kadınları öldürmenin medyaya yansıyan bahaneleri arasında yer aldı.

Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin haritası

KADIN CİNAYETİNİN GELMEDİĞİ TEK İL

Kadın cinayetlerinin il ve ilçelere göre dağılımı:

-2010‘dan bu yana sadece İstanbul’da öldürülen kadın sayısı 261.

-İzmir’de 139, Ankara’da 105, Adana’da 102, Gaziantep’te 88, Antalya’da 81.

-Son 8 yılda kadın cinayeti haberinin yansımadığı tek il Bayburt oldu.

-En az sayıda cinayet haberi ise Artvin, Karabük, Gümüşhane, Tunceli ve Bingöl’den geldi.

ATEŞLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Kadın cinayetleri haberlerinden toplanan bilgilere göre, 2010‘dan bu yana gerçekleşen 1915 cinayetin 1006’sı ateşli silahlarla işlendi. 1195 cinayet ise kadının, erkeğin veya ailelerinin evinde gerçekleşti.

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